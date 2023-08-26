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  4. Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Dükkanının önünde bekleyen esnaf vuruldu

Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Dükkanının önünde bekleyen esnaf vuruldu

26.08.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Ortalığı savaş alanına döndüren çatışma sırasında dükkanının önünde duran bir esnaf ise kalbinden vuruldu. Ağır yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken, çatışma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Dükkanının önünde bekleyen esnaf vuruldu

Antalya'daki olay saat 18:30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 95 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan F. U. ile B. A. arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Spot dükkanın önünde duran Erhan Subaşı’ya silahtan ateşlenen mermi isabet etti.

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Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erhan Subaşı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan elinde pompalı tüfek ile kaçan F. U., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüpheli B. A. ise kayıplara karıştı.

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Polisin diğer şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

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Öte yandan çatışma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde pompalı tüfekle bir aracı kendisine siper eden F.U’nun, B.A’ya ateş ettiği anlar ve vatandaşların yaşadığı korku yansıdı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise B.A’nın tabanca ile olay yerinden kaçması yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Silahlı çatışma

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