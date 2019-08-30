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Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde farklı eğlence merkezlerinde çalışan 3 garson, müşterilere Türk ve yabancı uyruklu kadınları pazarladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Edinilen bilgiye göre, 2’si Kemer’in diskolar bölgesindeki ünlü eğlence yerlerinde, biri Ayışığı Parkı’ndaki bir işletmede çalışan S.A., B.E. ve A.K., çalıştıkları iş yerlerine gelen İranlı, Iraklı, Azerbaycanlı erkek müşterilere para karşılığı kadın temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda polis tarafından kurtarılan 2’si yabancı uyruklu 6 kadın sağlık muayenesinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, fuhşa teşvik iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme şüphelilerden S.A. ve B.E.’yi tutuklarken, A.K. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer Garson kadın

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