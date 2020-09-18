Antalya'da son 75 yılın en sıcak Eylül'ü! Gökyüzünü gören telefona sarıldı

Turizmin başkenti Antalya, nem bulutları arasında kayboldu. Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü.

Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu.

Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve havuzları tercih etti.

DHA

