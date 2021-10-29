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  4. Antalya'da soyguncu dehşeti! Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı

Antalya'da soyguncu dehşeti! Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı

29.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

Antalya'da soyguncu dehşeti! Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı

Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesi kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür’e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

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İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Kuyumcu
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