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Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Bir günde bin 188 uçak iniş kalkış yaptı

02.07.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya turizminin önemli merkezlerinden Antalya'da tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı. Antalya Havalimanı'nda bir günde iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuş yapıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı "Her alanda rekorlar kırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. Antalya'ya yılın ilk 6 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı ise 5 milyon 523 bin 624'e ulaştı.

Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Bir günde bin 188 uçak iniş kalkış yaptı

Yılın ilk 6 ayında 5 milyon 523 turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya’da, dün iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı.

VALİ YAZICI DUYURDU

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından “Rekorların şehri Antalya” başlığıyla duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Turizm başta olmak üzere her alanda rekorlar kırmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

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5,5 MİLYONU GEÇTİ

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya yılın 6 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624'e ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla kente 5 milyon 523 bin 624 turist geldi. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı.

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RUSLAR VE ALMANLAR İLK SIRALARDA

Türkiye'nin ve Antalya'nın en önemli pazarlarından biri olan Rusya, yılın 6 aylık döneminde kente en fazla turist gönderen ülke oldu. Bu süreçte 1 milyon 309 bin 267 Rus, Antalya'da tatil yapmayı tercih etti. Rus turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,24'lük artış gerçekleşti. Rusları 1 milyon 191 bin 62 turist ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da geçen yıla göre yüzde 22,96'lık artış oldu.

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Antalya için önemli pazar haline gelen İngiltere de en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 520 bin 569 kişi ile üçüncü oldu. İlk onda ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Litvanya, İsrail ve Ukrayna yer aldı.

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Haziranda da turist sayısında geçen yıla göre artış gerçekleşti. Geçen yıl haziranda 1 milyon 869 bin 206 turistin hava yoluyla ziyaret ettiği kent, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 141 bin 809 kişiyi ağırladı. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm

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