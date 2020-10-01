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Antalya'da tur midibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 23:53 | Son Güncelleme

Antalya’da içerisinde turistlerin bulunduğu tur midibüsüyle çarpışan otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da tur midibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Kundu turizm bölgesindeki Kadriye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek’ten aldığı 12 turisti havalimanına götüren Osman A. yönetimindeki 15 AB 057 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Baver Elkatmış yönetimindeki 20 GK 072 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil yol kenarına savrulurken, hurdaya dönen otomobilde sürücü Elkatmış şoför koltuğuna sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan araçtaki sürücü Elkatmış, itfaiye ekibinin çalışması sonucu dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Elkatmış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada midibüs şoförü Osman A. ile bir Rus kadın turist hafif yaralandı. Yaralılardan Rus turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, sürücü Osman A. ayakta tedavi edildi.

Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

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