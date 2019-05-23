Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi’nde bir araca operasyon düzenledi. Durdurulan ve dikkatle aranan araçta gizlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler arasında altın diadem, altın küpe, altın takı, gümüş ve bronz kaplar dikkat çekti. Araçta bulunan altın diademin ise maddi değerinin çok yüksek olduğu ifade edildi.