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Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi’nde bir araca operasyon düzenledi. Durdurulan ve dikkatle aranan araçta gizlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler arasında altın diadem, altın küpe, altın takı, gümüş ve bronz kaplar dikkat çekti. Araçta bulunan altın diademin ise maddi değerinin çok yüksek olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili olarak ise M.A.Y ve İ.K., göz altına alındı. Göz altına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Aksu tarihi eser

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