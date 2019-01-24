HABER

Antalya'da yapıldı! Herkes bu asansöre binmek için yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tophane'den tarihi Kaleiçi Yat Limanı'na inişi kolaylaştırmak için yaptırılan panoramik asansör, büyük ilgi görüyor. Asansörü kullanarak Yat Limanı'na inmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Antalya'da yapıldı! Herkes bu asansöre binmek için yarışıyor

Tarihi Kaleiçi'nin surları boyunca uzanan, Tophane'nin batı bölümünden Yat Limanı'na inişi sağlayan 16 kişi kapasiteli panoramik asansör, bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kulesiyle 37 metre yükseklikteki asansörle Tophane'den Kaleiçi'ne iniş, 20 saniye sürüyor.

Gün boyu özellikle kente gelen yabancı turistlerin ilgiyle kullandığı asansör önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Hem iniş hem çıkışta oluşan kuyruklar nedeniyle bazı vatandaşlar uzun yaya yolunu tercih ediyor. Kimileri de az ilerideki merdivenleri kullanarak Yat Limanı'na iniyor.

asansor-yaris

Tatilciler panoramik asansörün önündeki seyir terasında ise Kaleiçi ve Yat Limanı manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektiriyor. (DHA)

asansor-yaris-2

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlarİsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
Karla kaplı dağlarda terörle zorlu mücadeleKarla kaplı dağlarda terörle zorlu mücadele
Kamuoyu açıklamasıKamuoyu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kaleiçi yat limanı ANTALYA Büyükşehir Belediyesi asansör panoramik asansör Tophane

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim...

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ne çirkin bir yapı
Yazık bu insanlara hiç asansör görmemişler.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bidon içinde bebek cesedi bulan çobanlar: Hiç böyle bir şey görmemiştik. Kapağı açınca korktuk!

Denizli'de bidon içinde bebek cesedi bulan çobanlar: Hiç böyle bir şey görmemiştik. Kapağı açınca korktuk!

Uşak'ta eğlencenin adı "Kuralsız Cirit"

Uşak'ta eğlencenin adı "Kuralsız Cirit"

Yer: Beyoğlu... Hırsızlar örümcek adam gibi binaya tırmandı!

'Örümcek adam' gibi tırmanıp... Polisi şaşkına çeviren olay!

Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Kabataş-Mahmutbey metrosu durakları nerede olacak? İlk araç indi

İstanbullulara müjde! O mesafe 34 dakikaya düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi işgal gibi bir derdimiz yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi işgal gibi bir derdimiz yok!

Karla kaplı dağlarda terörle zorlu mücadele

Karla kaplı dağlarda terörle zorlu mücadele

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.