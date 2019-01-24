Antalya'da yapıldı! Herkes bu asansöre binmek için yarışıyor

Tarihi Kaleiçi'nin surları boyunca uzanan, Tophane'nin batı bölümünden Yat Limanı'na inişi sağlayan 16 kişi kapasiteli panoramik asansör, bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kulesiyle 37 metre yükseklikteki asansörle Tophane'den Kaleiçi'ne iniş, 20 saniye sürüyor.

Gün boyu özellikle kente gelen yabancı turistlerin ilgiyle kullandığı asansör önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Hem iniş hem çıkışta oluşan kuyruklar nedeniyle bazı vatandaşlar uzun yaya yolunu tercih ediyor. Kimileri de az ilerideki merdivenleri kullanarak Yat Limanı'na iniyor.

Tatilciler panoramik asansörün önündeki seyir terasında ise Kaleiçi ve Yat Limanı manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektiriyor. (DHA)





