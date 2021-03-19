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  4. Antalya'da zincirleme kaza paniği! Vatandaşlar son anda kaçtı

Antalya'da zincirleme kaza paniği! Vatandaşlar son anda kaçtı

19.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 4 araçlı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaldırıma çıkarak durabilen aracın içindeki sürücü ve yanındaki yolcu uzun süre kendine gelemedi. Kazada amcası yaralanan genç kadın, sürücüye tepki gösterirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Serhat Burak idaresindeki otomobil, iddiaya göre hatalı manevra nedeniyle sağ şeritteki park ve seyir halindeki otomobillere çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak’ın otomobili, park halindeki bir araca arkadan çarpmanın da etkisiyle ön tarafı kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ön tarafı hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcunun bir hayli bitkin olduğu görüldü. Otomobiline arkadan çarpılması nedeniyle kazada başından yaralanan Recep Başaran’ın yardımına vatandaşlar koştu. Koltuğa oturtulan ve başına buzlu tedavi uygulanan amcası Başaran’ın yanından yeğeni Elif K., bir an olsun ayrılmadı. Elif K., duran araçlarına çarpan Serhat Burak’a ise bir süre tepki gösterdi.

AMCASI YARALANAN YEĞENDEN TEPKİ

Kazada amcası yaralanan Elif K, “Geberseydin. Burada oturan ve arabanın içindeki ne olacaktı. Hala konuşuyorsun. Sen gebereydin inşallah. Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun” diye tepki gösterdi.

Direksiyonda bitkin şekilde duran Serhat Burak ise polislere, “Yani ben şimdi suç mu işledim. Ben normalde başka tarafa Kemer’e gidiyorum. Yanımdaki üçüncü kişinin ismini bilmiyorum. Beni aradı, ‘beni götürebilir misin’ dedi. Gerçekten iyiyim. Ben kendime geldim. Abi çekiciyi arayalım mı” diye konuştu.

"FREN SESİNE KAÇTIK"

Kaldırımdaki çiftli koltuk üzerinde oturan Ahmet Şahin ise, “Arabanın çarptığı yerde koltukta biz oturuyorduk. Araba makas atmaya çalıştı. Üstümüze gelince biz de kaçtık. Fren sesi duymasak bize çarpacaktı” dedi.
Recep Başaran’ın tedavisi ayakta ambulansta yapıldı. Otomobilin kaldırımın tamamına ulaşmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Sağlık ekipleri direksiyon başından kaldırılan Serhat Burak’a 'alkol var mı' diye sordu. Burak ise, “Kafa sallayarak ‘evet’ dedi. Yanındaki yolcu da aynı soruya ‘Evet var’ diye cevap verdi.
Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen gençler, diğer sürücülerin şikayetçi olması nedeniyle polis merkezine götürüldü. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Serhat Burak'a cezai işlem de uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan alkol muayenesinde Serhat Burak'ta alkol çıkmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabanın çarptığı yerde koltukta insanların oturduğu, motosikletlerin olduğu görüldü. Burada bulunan insanların aracının gelişini görüp kaçma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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