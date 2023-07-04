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  4. Antalya'daki 5 yıldızlı otelde korkunç olay! Aqua parktaki kaydıraktan ölüme kaydı... O anlar kamerada

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde korkunç olay! Aqua parktaki kaydıraktan ölüme kaydı... O anlar kamerada

04.07.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan kayarak, kafasını havuzun tabanına vuran 65 yaşındaki tatilci; kaldırıldığı özel hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde korkunç olay! Aqua parktaki kaydıraktan ölüme kaydı... O anlar kamerada

Korkunç olay, 26 Haziran tarihinde yaşandı. Kurban bayramı tatili için Manavgat’a gelen ve ailesiyle birlikte Kızılağaç Turizm Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde konaklayan Ali Cılga (65), öğle saatlerinde konakladıkları otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda yaralandı.

HAVUZA ATLAYIP YAŞLI ADAMI ÇIKARDILAR

Bir süre suyun altında kalan Çılga'yı gören havuz görevlileri hemen havuza atlayıp yaşlı adamı çıkardı.

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8 GÜN SONRA KAHREDEN HABER

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ali Cılga, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.

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Cılga’nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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(İHA)

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