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  4. Antalya'daki huzurevi yangınından acı haber! 10 gün dayanabildiler... İki kişi hayatını kaybetti

Antalya'daki huzurevi yangınından acı haber! 10 gün dayanabildiler... İki kişi hayatını kaybetti

24.08.2024 15:51
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Antalya'da 10 gün önce özel bir huzurevinde çıkan yangında acı haber geldi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yüksel Çankaya ve Kerim Güvenç yaşamını yitirdi.

Antalya'daki huzurevi yangınından acı haber! 10 gün dayanabildiler... İki kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde 14 Ağustos tarihinde çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Kerim Güvenç'in (80) ardından Yüksel Çankaya (61) da hayatını kaybetti.

ACI HABERLER GELDİ

Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinde 14 Ağustos Çarşamba günü birinci katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevi sakinleri, çalışanların ve kendi çabalarıyla dışarıya çıkartıldı. Çıkan yangının ardından Kerim Güvenç, Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün vefat etti.

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Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Çankaya'nın cansız bedeni sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Haberi alan Çankaya'nın yakınları da morgda hazır bekledi.

"ÇOK ACI ÇEKİYORDU"

Ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Sabriye Çankaya, olayı öğrenir öğrenmez Antalya'ya hastaneye geldiklerini söyledi. Çankaya, "Şehir Hastanesi'ne geldiğimde ağabeyimin ağır yaralı ve yoğun bakımda yattığını gördüm. Çok acı çekiyordu. 10 gün dayanabildi ve gece saatlerinde hayatını kaybetti. Huzurevinden şikayetçi olduk. Bize durumunu sormadılar, hiç ilgilenmediler" dedi.

Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

AA-20240814-35402533-35402531-ANTALYADA_HUZUREVINDE_CIKAN_YANGINDA_3_KISI_YARALANDI

Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya huzurevi
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