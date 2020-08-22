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Antalya’daki orman yangınında hortum paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 19:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sırasında aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı. Yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirmesi üzerine panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan görevlilerin korku dolu anları kameralar tarafından kaydedilirken gazeteciler de aynı korkuyu yaşadı. Öte yandan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Antalya’daki orman yangınında hortum paniği

Serik ilçesine bağlı Tongüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru müdahalede bulundu.

Poyrazın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için mücadele verdi. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

"HERHANGİ BİR YARALI YOK"

Yangının başladığını kokuyla fark ettiklerini belirten Tongüşlü Mahalle Muhtarı Hüseyin Büyükak, “Rüzgarla hızla yayıldı. 112’yi aradım. Yerleşim alanlarını da tehdit etti. İçeride 1 konteyner yandı. Herhangi bir yaralı yok.” dedi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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BİR ANDA ORTAYA ÇIKAN HORTUM EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Yangın sırasında yer ekiplerinin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum, söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale ederken yanının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

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Bir anda üzerlerine gelen alevleri görünce, bölgeden uzaklaşmaya çalışan söndürme ekiplerine, gazeteciler ve ekipleri de ’bölgeden uzaklaşın’ diye seslenmeye çalıştı. Söndürme ekipleri, olaydan yara almadan kurtulmayı başardı. (İHA)

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