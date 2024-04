Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili çok konuşulacak iddia! ‘Seçimden sonra yapılacaktı’ diyerek emri veren kişiyi açıkladı

Antalya'da 1 kişinin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasına ilişkin tutuklanan 5 kişi arasında yer alan otomasyon görevlisi Serkan Yellice ifadesinde, 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET'e sunulduğunu belirterek, Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı dedi. Yellice, eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişinin ise ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerine ulaşan ekipler Memiş Enes Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda, kabinlerdeki 174 kişi tahliye edildi. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

BAŞKAN KOCAGÖZ TUTUKLANDI

Teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, 14 Nisan akşam saatlerinde ifadelerinin alınması için adliyeye gitti. Kocagöz ve Samsunlu, gözaltındaki 12 şüpheliyle birlikte nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

'159 KALEM İŞTEN 19 KALEMİ YAPILDI'

Teleferiğin bakımını yapan firmada otomasyon görevlisi olarak çalışan Serkan Yellice'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yellice ifadesinde, şirket olarak 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET'e sunulduğunu belirtti. Yellice, ifadesinde şunları söyledi

Biz bu dosyayı şirket olarak her yıl sunmaktayız. Yaklaşık 100-200 kalem arası bakım onarım işini kendi patronuma sunarım. Direklerdeki torklama işlemi normalde her yıl yapılmaz. Direklerdeki makaraların lastikleri her yıl rutin olarak değiştirilmez. Ancak biz şirket olarak bu hususları düzenli yapmak amacıyla her yıl teklif olarak sunarız. Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı. 2017 yılından bu seneye kadar ağır bakımlar eksiksiz yapılmıştı. Mart ayında yerel seçimler olduğu için her sene rutin yapılan ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına kanaat getirdim. Mekanik mühendisi Okan Erol bana teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat'ta kapatılacağını, 5 Mart'ta açılacağını söyledi. Sanırım Okan Erol'a bu direktifi Ahmet Buğra Samsunlu vermiş. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişi Ahmet Buğra Samsunlu'dur.

Geçen kasım ayında Mesut Kocagöz'ün ANET Genel Müdürü olarak görev yaptığı, resmi istifasının Ticaret Sicil Gazetesi'nde şubat ayında yayımlandığı ve bu nedenle tutuklanmasında hakimliğin bu tarihlere dikkat ettiği öğrenildi.

KOCAGÖZ'ÜN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

CHP'li Kepez Belediye Başkanı ve ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı olan Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi. Sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne giden avukatlar, Kocagöz'ün tutukluluğunun hukuksuz olduğunu, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanması gerektiğini, bu nedenle tahliye edilmesi için tutukluluğuna itiraz etti.

CEZAEVİ ÖNÜNDEKİ ÇADIR KALDIRILDI

Diğer yandan partililerin nöbet tuttuğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi önündeki çadır, 3'üncü günün sonunda Antalya Valiliği'nin kararıyla kaldırıldı. Kararı tebliğ eden jandarma ekipleri ile görüşen partililer, çadır ve malzemelerini topladı. Partililerin nöbetinin adliye çevresinde süreceği öğrenildi.

Mesut Kocagöz'ün başkanlığını yaptığı Kepez Belediye Meclisi'nin ise hafta sonuna kadar olağanüstü toplantı kararı alması bekleniyor. (DHA)

