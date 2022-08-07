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  4. Antalya'da feci kaza! Baba ve kızı ortadan ikiye bölünen otomobilde can verdi

Antalya'da feci kaza! Baba ve kızı ortadan ikiye bölünen otomobilde can verdi

07.08.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da meydana gelen feci kazada, sürüsücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada araç içerisinde bulunan baba ve kızı hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza! Baba ve kızı ortadan ikiye bölünen otomobilde can verdi

Antalya'daki kaza dün Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

DİREĞE ÇARPTIKTAN SONRA İKİYE BÖLÜNDÜ

Taklalar atan otomobil ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A.’nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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