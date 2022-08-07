Antalya'da feci kaza! Baba ve kızı ortadan ikiye bölünen otomobilde can verdi

Antalya'daki kaza dün Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

DİREĞE ÇARPTIKTAN SONRA İKİYE BÖLÜNDÜ

Taklalar atan otomobil ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A.’nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



