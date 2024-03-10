SON DAKİKA | Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 16.55't 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre kıyıya 19 km mesefade meydana gelen depremin derinliği ise 35 km olarak ölçüldü.

KENT MERKEZİNDE VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"Antalya, Demre’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."





