Antalya DOB "Madama Butterfly"ı sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya, koreografisi Kürşat Kılıç'a ait olan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Naci Özgüç, korosunu ise şef Mahir Seyrek yönetecek.

Uzak Doğu ezgileriyle süslenen, İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gülden Sayıl ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlanacak.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde, "Madama Butterfly"ı Sevinç Demirağ, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Melih Tepretmez, "Suzuki"yi Sibel Kızılateş, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Baha İşler, "Kate"yi Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L’Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok canlandıracak.

19 Ekim saat 20.00'de sahnelenecek eserin 15, 35 ve 50 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.

