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  4. Dev kayalar düştü! Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

Dev kayalar düştü! Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

08.05.2024 23:28
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Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı. Dev kayalar yola düştü ve araçların geçişini engelledi. Bir araç da kayaların arasında kaldı.

Dev kayalar düştü! Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü. Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca karayolu
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