Antalya DOB yeni yılı Fındıkkıran ile açacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2019 Ocak ayında 10 temsille izleyici karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada birçok ülkede yeni yıl öncesi sahnelenen "Fındıkkıran" balesi, Antalya DOB tarafından 5 ve 8 Ocak'ta sahnelenecek.

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu "Türküyem" müzikali, 10 ve 24 Ocak'ta Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

Bestesi Turgay Erdener'e, metni ise geçen eylül ayında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferdi Merter'e ait olan "İstanbulname" opereti 12 Ocak'ta sahnelenecek. Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in üstlendiği ve sezonun beğenilen eserleri arasında yer alan opereti Mehmet Yılmaz sahneye koydu.

Antalya DOB, 2018-2019 sanat sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirdiği Antalya Müzesindeki konserlere 16 Ocak'ta "Seslerin Büyüsü" konseriyle devam edecek.

"Balenin Yıldızları Gala Gecesi"nde, 19 Ocak'ta, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, bale repertuvarının seçkin eserlerinden sevilen ve ünlü bölümleri sahneye taşıyacak.

Gecede ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu Rondo Ala Turka eserinden bir bölümle sahne alacak.

Prömiyeri gerçekleştirilen "Çardaş Prensesi" opereti 22 Ocak'ta tekrar sahnelenecek. Antalya DOB, Bizet'in dünyaca ünlü "Carmen" operasını da 26 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

