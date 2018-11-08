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Antalya DOB'dan Romeo ve Juliet balesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan Romeo ve Juliet balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Romeo ve Juliet balesini sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz oyun yazarı Shakespeare'nin aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği, libretto ve koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet balesi, 13 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserde, "Juliet"i Iaroslava Volkova, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"i Yiğit Erhan, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Yağızhan Danış, "Lady Capulet"i Esra Taner, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"yi Seda Manaz, "Peder Lawrence"yi Volkan Sayıner, "Dadı"yı Fadime Keskin, "2 Kız"ı Sevgim Aksoy ve Bengü Altunkaş, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü Boğaç Özbakır canlandıracak.

Eserde, kan davalı iki ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in aşkı anlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Devlet Opera ve Balesi bale Romeo va Juliet balesi

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