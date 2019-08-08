Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor

LEVENT KİŞİ - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, aynı zamanda dünyaca ünlü isimleri ağırlamasıyla dikkati çekiyor.

Deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve antik kentleriyle de ön plana çıkan Antalya'da, lüks oteller bulunuyor.

Bakir koyları, denizi, kültürel yapısıyla turizmin gözdesi kent, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, büyük organizasyonlarla da anılıyor.

Bir sosyal medya sitesi baz alınarak yapılan araştırmada Antalya, 20 milyon paylaşımla İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza'yı geride bırakarak hakkında en fazla paylaşım yapılan destinasyon olarak bir kez daha dikkatleri çekmişti.

Temmuz sonu itibarıyla 8 milyon yabancı turisti ağırlayan, Türkiye'nin "turizm başkenti"nin yıl sonunda 16 milyon turist sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor.

- Uluslararası organizasyonlarla da öne çıkıyor

Önemli turizm merkezlerinden Antalya, birçok ünlünün de uğrak yeri arasında bulunuyor.