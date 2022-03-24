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  4. Antalya iftar vakti ne zaman? 2022 Antalya iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Antalya iftar vakti ne zaman? 2022 Antalya iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

24.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Antalya'da iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Antalya iftar vakti ne zaman? Antalya iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi...

Antalya iftar vakti ne zaman? 2022 Antalya iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmeye başlanacak. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi de 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesi idrak edilmiş olacak.

ANTALYA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Antalya'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:27'de olurken, son iftar1 Mayıs'ta saat 19:52'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan'da saat 05:14'de olacak.

İşte Antalya 2022 Ramazan ayı imsakiyesi:

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