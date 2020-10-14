Antalya Kızıldeniz canlılarının istilası altında

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında planktonlar, yosun ve balık türleri dahil olmak üzere Kızıldeniz’den çok sayıda tür girdiğini belirtti. Dalış yaptıkları sırada yerli balık yerine, çok sayıda Kızıldeniz türü gördüklerini ifade eden Gökoğlu, “Bir görüntümüz var. O görüntüye baktığımızda Doğu Akdeniz’deki değişim net olarak görülüyor. Çektiğimiz görüntü, bir platforma ait. Platformun altında eskiden bizim yerli balıklarımız olurdu. Orfoz, Şeytan Grida, Sargoz, Mırmır, Mendik (çıpra) olurdu. Görüntülere baktığımızda o balıklar yok” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, artık Antalya kıyılarına yerli balıkların yerini Kardinal’ın, Çizgili Gırt Gırt’ın, Sokar ve Aslan balıklarının aldığını söyleyerek, bu balık türlerinin Kızıldeniz göçmeni olduğunu kaydetti.

'DOĞU AKDENİZ TROPİKALLEŞMEYE BAŞLADI'

‘Kıyıya hakim olan balıklar Kızıldeniz göçmeni’ diyen Gökoğlu, “Yerliler terk etmiş, bölge bunlara kalmış. Kızıldeniz türlerinin Doğu Akdeniz’e hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bunun nedeni ise egzotik göçler ve küresel ısınma. Bu durum, Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki eşiğin kalkmaya başladığını, ağır ağır Doğu Akdeniz’in tropikalleşmeye başladığının işareti” diye konuştu.