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Antalya Kızıldeniz canlılarının istilası altında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Antalya'da Kızıldeniz'den göç eden çok sayıda balık türüne rastlandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türlerin yerli balıkların yavrularını tükettiğini açıkladı. Gökoğlu, artık Kızıldeniz türlerinin Doğu Akdeniz’e hakim olmaya, Doğu Akdeniz’in de tropikalleşmeye başladığını söyledi.

Antalya Kızıldeniz canlılarının istilası altında

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında planktonlar, yosun ve balık türleri dahil olmak üzere Kızıldeniz’den çok sayıda tür girdiğini belirtti. Dalış yaptıkları sırada yerli balık yerine, çok sayıda Kızıldeniz türü gördüklerini ifade eden Gökoğlu, “Bir görüntümüz var. O görüntüye baktığımızda Doğu Akdeniz’deki değişim net olarak görülüyor. Çektiğimiz görüntü, bir platforma ait. Platformun altında eskiden bizim yerli balıklarımız olurdu. Orfoz, Şeytan Grida, Sargoz, Mırmır, Mendik (çıpra) olurdu. Görüntülere baktığımızda o balıklar yok” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, artık Antalya kıyılarına yerli balıkların yerini Kardinal’ın, Çizgili Gırt Gırt’ın, Sokar ve Aslan balıklarının aldığını söyleyerek, bu balık türlerinin Kızıldeniz göçmeni olduğunu kaydetti.

'DOĞU AKDENİZ TROPİKALLEŞMEYE BAŞLADI'

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‘Kıyıya hakim olan balıklar Kızıldeniz göçmeni’ diyen Gökoğlu, “Yerliler terk etmiş, bölge bunlara kalmış. Kızıldeniz türlerinin Doğu Akdeniz’e hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bunun nedeni ise egzotik göçler ve küresel ısınma. Bu durum, Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki eşiğin kalkmaya başladığını, ağır ağır Doğu Akdeniz’in tropikalleşmeye başladığının işareti” diye konuştu.

'YERLİ BALIKLARIN YAVRULARINI YİYORLAR'

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Kızıldeniz göçmeni türlerin, yerli balıkların yavrularını tükettiğini vurgulayan Gökoğlu, “Gelen türler baskın türlerdir. Yerli türler üzerine baskı kurarlar. Yerli balıklarımız üzerinde hem av baskısı var, bir de böyle bir rekabet var. Yer değişimi oldu ve yerli türlerimizin Ege’ye doğru kaydığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bir Kızıldeniz türü olan Aslan balıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Mehmet Gökoğlu, “Zaten az olan orfozumuzun yavrularına çok büyük baskılar kurabilir. Orfoz yavruları hareketli balıklar değildir. Az hareketi olur, dipte bekler ve kaçmazlar. Aslan balıklarıyla aynı alanı paylaştıkları için orfoz yavrularını bitireceği konusunda endişem var” şeklinde konuştu.

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, suyun altında yeni bir dengenin kurulacağını sözlerine ekleyerek, “Yapacak hiçbir şey yok. Doğu Akdeniz her yönüyle değişiyor. Yosunundan, balığına kadar değişiyor. Bunlar değişimin göstergesi, bekleyeceğiz” dedi.

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İHA

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