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Antalya Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri

26.10.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlevini yitirmiş sulama kanalında balık ölümleri yaşandı.

Antalya Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri

Manavgat’ta tarım arazilerinin sulanması amacıyla yıllar önce inşa edilen, Ulukapı Mahallesi'nde priz olarak bilinen yerden başlayıp şehir merkezinden geçtikten sonra Ulualan’da son bulan sulama kanalında balık ölümleri yaşandı.

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Balık ölümlerinin yaşandığı Şelale ve Aşağı Pazarcı mahallelerinin sınırında elindeki ağ ile balık toplayan bir vatandaş, “Ben can çekişen balıkları ağ ile toplayıp, elimdeki bidonda bulunan temiz suya koyup ırmağa götürerek bırakıyorum” dedi. Kanala kanalizasyon suyu döküldüğünü, etrafa pis kokular yayıldığını ifade eden şahıs, duruma çözüm bulunmasını istedi. (İHA)

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antalya Manavgat

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