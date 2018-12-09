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Antalya'nın Akseki ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 22:31 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Akseki'den Manavgat yönüne giden Erdem Yağcı'nın (61) kullandığı 05 DJ 444 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Nizamettin Duyar (52) idaresindeki 51 BK 633 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Yağcı hayatını kaybetti. Kamyonetteki Kemal Çetin (58) ve kamyonda bulunan Tarık Öztemur (44) ise yaralandı. Kamyon sürücüsü Nizamettin Duyar ise kazayı yara almadan atlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Antalya Akseki trafik kazası Kaza

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