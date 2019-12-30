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  4. Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Antalya kent merkezine 50 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi kara doydu.

Dün geceden bu yana 1 metrenin üzerinde kar yağışı alan zirvede yağış devam ederken, hava sıcaklığı ise eksi 5 derece ölçüldü. Antalya merkeze düşen sağanak şeklindeki yağmur zirveye kar yağışı olarak yansıdı. Yağış nedeniyle Saklıkent'e ulaşım arazi araçlarıyla sağlanırken, yağışın durmasının ardından tatilcilerin ulaşımı için iş makineleri ile çalışmalara başlanacak. Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, yağışların pistleri tamamen doldurduğunu ve kayak sporunun yapılmasına elverişli hale getirdiğini söyledi.

KAŞ'TA YAYLALAR KARLA KAPLANDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe ve Sütleğen yaylalarının bazı bölgelerine yarım metreye yakın kar yağdı. Bölgede bulunan Gömbe, Cemre, Yayla Çukurbağ, Yeşilbarak, Yayla Kılınçlı, Kızılağaç ve Akörü mahallerinin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaş- Gömbe yolunun 1560 metre yüksekliğindeki Kuruova Beli'nde, Kalkan-Gömbe yolunun Sütleğen- Gömbe arasındaki bölümünde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Gece boyunca karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne ait ekipler ve greyderler de mahalle yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Geceden bu yana 2 greyder, bir kepçeyle belediyemiz ara yollarda, Karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda bir iki mahalle dışında ulaşıma kapalı yol kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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