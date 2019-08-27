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Antalya Sağlık Müdürlüğünden "18 yaş altı doğum" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: - "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesinde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi" - "Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "18 yaş altı doğumlar" ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gebeliklerinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Buna rağmen yüzde 80'i yabancı uyruklu olmak üzere çocuk gebeliklerinin gerçekleşebildiğini aktaran Hülür, hastanelerde doğum yapan kişinin 18 yaş altında bir çocuk olduğu tespit edildiğinde hastane yetkililerinin olayı savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve kendilerine bildirdiğini dile getirdi.

Kepez Devlet Hastanesi'ndeki çocuk gebeliklerine ilişkin de yasal bildirimlerin yapıldığını vurgulayan Hülür, "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." diye konuştu.

Çocuk gebeliklerine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Hülür, bu tür doğumların tekrarlanmaması için yasal süreç devam ederken, aileye yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü olarak olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, il genelinde de bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.

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Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür Çocuk gebeliği Kepez Devlet Hastanesi

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