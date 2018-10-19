Antalya Valiliğince, kamu kurumlarında mesai saatinde kahvaltı yapılmaması ve sigara içilmemesi yönünde genelge yayımlandı.
Valiliğin genelgesinde, son zamanlarda kurumların girişlerinde, önlerinde, çalışma ofislerinde, mesai saatlerinde sabah kahvaltı yapan, çay, kahve ve sigara molası veren personel olduğunun gözlemlendiği belirtildi.
Bu durumun, etkin ve verimli bir mesai ortamı ve anlayışına işaret etmediği gibi vatandaş nezdinde kurumlara karşı olumsuz algıya yol açtığı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm kamu çalışanlarının mesai saatleri esnasında işlerinin başında, etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları esastır. İhtiyaçlarını keyfi değil, kendilerine verilen öğle arasında gidermelidirler. Bu bağlamda, tüm sıralı amirler mesai takibinin denetimiyle etkin ve verimli çalışmayı sağlamakla gerekli önlemleri alma hususunda bizzat sorumludurlar."
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