Antalya ve Artvin'de iftara kaç dakika kaldı? 2021 Antalya ve Artvin sahur ve iftar saatleri belli oldu

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Antalya ve Artvin'de oturan vatandaşlar Antalya ve Artvin iftar saatlerini merak ediyor. Peki Antalya ve Artvin'de iftar ve sahur kaçta? Antalya ve Artvin'de akşam ezanı kaçta okunuyor?

ANTALYA VE ARTVİN'DE İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE ANTALYA VE ARTVİN İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Antalya'da ilk imsak 04:55, ilk iftar ise 19:37 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:02'de Antalya'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Antalya imsakiyesi:

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Artvin'de ilk imsak 03:59, ilk iftar ise 18:57 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:28'de Artvin'de son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.