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Antalya, yüzde 99 okuma yazma oranıyla birinci sırada!

27.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2020 yılı verilerini açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99.07 ile Antalya oldu. Antalya’yı yüzde 98.88 ile Çanakkale ve yüzde 98.81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93.02 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 93.42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93.68 ile Siirt izledi.

Antalya, yüzde 99 okuma yazma oranıyla birinci sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2020 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2020 yılında Denizli’de 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98.81 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 99 İLE ANTALYA BİRİNCİ

İHA'da yer alan habere göre bu değerle Denizli okur-yazar oranının en yüksek olduğu 3. İl olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 99.07 ile Antalya oldu.

ÇANAKKALE İKİNCİ OLDU

Antalya’yı yüzde 98.88 ile Çanakkale ve yüzde 98.81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93.02 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 93.42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93.68 ile Siirt izledi. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97.42 olarak gerçekleşti.

KADINLAR YÜZDE 95.5, ERKEKLER YÜZDE 99.2

Türkiye genelinde okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların okuma oranı yüzde 95.54'ken, erkekler için bu oran yüzde 99.29 olarak gerçekleşti.

(AA)

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