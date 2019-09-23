HABER

Antalya’da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Rus turist sayısı 4 milyon 300 bini geçti.

Antalya’da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Rus turist sayısı 4 milyon 300 bini geçti. Bu oran böyle devam ederse 5 buçuk milyon civarında bir Rus misafiri Antalya’da ağırlamış olacağız. Ayrıca Antalya’da Rus festivali yapılsın arzusundayız" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya gelen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, beraberindeki heyetle Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Türk-Rus ilişkileri ele alındı, turizm, kültür, sanat alanlarında işbirlikleri değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karaloğlu, "Rus turist sayısının her sene artması bizi memnun ediyor. Geçen sene Antalya’ya 4 milyon 803 bin Rus vatandaşını misafir etmiştik. Bu yıl 16 Eylül itibariyle 4 milyon 300 bini geçti. Yüzde 14’lük bir artışımız var. Bu oran böyle devam ederse 5 buçuk milyon civarında bir Rus misafiri Antalya’da ağırlamış olacağız. Elbette hareket bu kadar büyük olunca zaman zaman ufak tefek problemler de yaşıyoruz ama başkonsolos ile kurduğumuz ilişkiler sayesinde problemleri aşıyoruz" şeklinde konuştu.
Rusya ile var olan ilişkileri çeşitlendirmek istediklerini kaydeden Karaloğlu, "3 senedir Moskova’da festival yapıyoruz. Biz de Antalya’da bir Rus festivali yapılsın arzusundayız, bu yönde talepleri olan arkadaşları teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Rus girişimciler Antalya’da buz pateni sarayı yapmak istiyor
Mokova’daki festivallerin desteklendiğini dile getiren Yerhov da, "Biz de yavaş yavaş desteklemeyi ve Türkiye’de de yapmayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte Bodrum’da gastronomi etkinliği başlayacak. Bugün antrenmanlarını Bodrum’da yapsınlar, seneye de Antalya’da. Turizmin olduğu yerde kültür ve sanat da arkasından gelir. Bu yaz Antalya’da düzenlenen buz pateni şovu çok başarılıydı. Bazı girişimciler Antalya’da buz pateni sarayı yaptırmak istiyor. Ünlü sanatçılarımız da Antalya’yı sevmeye başladılar, konserler düzenliyorlar" diye konuştu.

Antalya’da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi

Antalya’da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi

Antalya’da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Haluk Levent’ten küçük Zeynep’e sürpriz ziyaretHaluk Levent’ten küçük Zeynep’e sürpriz ziyaret
Bingöl'de 'Annelere destek, teröre lanet' eylemiBingöl'de 'Annelere destek, teröre lanet' eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

Önder Aytaç'a 11 yıl hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.