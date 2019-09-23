Antalya’da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Rus turist sayısı 4 milyon 300 bini geçti. Bu oran böyle devam ederse 5 buçuk milyon civarında bir Rus misafiri Antalya’da ağırlamış olacağız. Ayrıca Antalya’da Rus festivali yapılsın arzusundayız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya gelen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, beraberindeki heyetle Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Türk-Rus ilişkileri ele alındı, turizm, kültür, sanat alanlarında işbirlikleri değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karaloğlu, "Rus turist sayısının her sene artması bizi memnun ediyor. Geçen sene Antalya’ya 4 milyon 803 bin Rus vatandaşını misafir etmiştik. Bu yıl 16 Eylül itibariyle 4 milyon 300 bini geçti. Yüzde 14’lük bir artışımız var. Bu oran böyle devam ederse 5 buçuk milyon civarında bir Rus misafiri Antalya’da ağırlamış olacağız. Elbette hareket bu kadar büyük olunca zaman zaman ufak tefek problemler de yaşıyoruz ama başkonsolos ile kurduğumuz ilişkiler sayesinde problemleri aşıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya ile var olan ilişkileri çeşitlendirmek istediklerini kaydeden Karaloğlu, "3 senedir Moskova’da festival yapıyoruz. Biz de Antalya’da bir Rus festivali yapılsın arzusundayız, bu yönde talepleri olan arkadaşları teşvik ediyoruz" diye konuştu.