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Antalya'da ağaçlar çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle farklı türde meyve ağaçları çiçek açtı.

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle farklı türde meyve ağaçları çiçek açtı.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Demre ilçesinde, birçok meyve ağacı şimdiden çiçek açtı. Demre- Kaş karayolu kenarında çiçek açan armut, Malta eriği, elma, nar ve keçiboynuzu ağaçları görenleri şaşırtıyor. Çiçek açan bir elma ağacı ise meyve tutmaya başladı. Beymelek Mahallesi'nde denizden yaklaşık 170 metre yükseklikteki bölgede de portakal ağaçları çiçek açtı.
AĞAÇLAR MEVSİMİ ŞAŞIRDI
Ağaçları inceleyen ziraat mühendisi Burcu Çarban, "Hava sıcaklığı şu an gündüz 27-28 derece civarında. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçlarımız erken çiçek açtı. Daha doğrusu meyve ağaçları mevsimi şaşırdı. Nisan veya mayıs ayında çiçek açmaları gerekiyordu" dedi. Çiçek açan ağaçların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını anlatan Çarban, elma ağacının ise çiçeklerini dökmeye başladığını, meyve tutmaya başladığını söyledi.
Meyve ağaçlarıyla fotoğraf çektiren Sibel Alpugan ise "Kış mevsimi kapımızda ama halen baharı, yazı yaşıyoruz" dedi. Çiçek açan portakal ağaçlarının sahibi Osman Güngör de kasım ayında ağaçlarının çiçek açtığını görünce çok şaşırdığını söyledi. Normalde Nisan ayında ağaçların çiçek açtığını belirten Güngör, "Açan çiçekler meyveye oturmuş. Üstelik bulunduğumuz yer denizden 170 metre yükseklikte. İklim değişiyor. Buna hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

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