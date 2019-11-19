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Antalya'da amcasının oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Antalya'da amcasının oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Fidan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, Çemçikli Pınarı'nda amcasının oğlu Kadir Fidan ile karşılaştığını ve beraber bir şeyler içtiklerini söyledi.

Maktulün küfür etmesi üzerine kavga ettiklerini iddia eden sanık, Kadir Fidan'ın kendisine bıçak çektiğini, bu nedenle olay yerinden ayrıldığını öne sürdü

Sakinleşmek için evine gittiğini ve daha sonra amcasının oğluyla konuşmak için tekrar buluştuğunu anlatan Fidan, "Özür diler diye bekledim. Daha sonra korkutmak için arabamda bulunan tüfekle yan tarafına doğru bir el ateş etmek istedim ancak tüfek iki kez patladığı için yanlışlıkla vurdum. Tüfeği bir arkadaşımın deposuna sakladım ve 15 dakika sonra jandarma geldi, teslim oldum." diye konuştu.

Maktulün oğlu müşteki Mustafa Fidan ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanığın daha önce yaylada çadır kurmak istedikleri sırada, "Siz çadır kurmak için kimden izin aldınız" diyerek kendilerine tepki gösterdiğini öne süren Mustafa Fidan, bu olaydan sonra babasının vurulduğu haberini aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Korkuteli ilçesi Göçerler Yaylası'nda 28 Mayıs'ta Kadir Fidan ölü bulunmuştu. Olayla ilgili amcasının oğlu Ali Fidan tutuklanmıştı.

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