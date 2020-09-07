HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da arıza yapan tur teknesindeki 190 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya’da arıza yapan tur teknesindeki 190 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Antalya’da kaçak yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 190 düzensiz göçmen, tekneleri arızalanınca jandarma tarafından yakalandı.Kumluca’nın Adrasan Tatil Merkezi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen Afgan,Pakistan ve İran 190 mülteciyi taşıyan tekne sabaha karşı arıza yaptı.

Antalya’da kaçak yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 190 düzensiz göçmen, tekneleri arızalanınca jandarma tarafından yakalandı.
Kumluca’nın Adrasan Tatil Merkezi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen Afgan,Pakistan ve İran 190 mülteciyi taşıyan tekne sabaha karşı arıza yaptı. Adrasan sahiline yaklaşan tekneyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kıyıya yaklaşan tekneye baskın yapan jandarma aralarında çocuklarında bulunduğu mülteci grubunu, işlemlerini yapmak üzere Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığına götürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Ankara'da kritik görüşmeAnkara'da kritik görüşme
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
'Turuncu Kategori'deki Özlem Atsak ile 'Gri Kategori'deki Rıdvan Eryılmaz etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilmişlerdi! Kimlikleri belli oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Bakan Akar, Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek
Ankara'da kritik görüşme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.