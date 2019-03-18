Antalya'da ATM dolandırıcılığına tutuklama

Antalya'da, bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı koymaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, mart ayı içinde farklı günlerde banka ATM cihazına banka ve kredi kartlarını kopyalamaya yarayan düzenek yerleştiren ve kopyaladıkları kart bilgileri ile nakit çekim işlemi yaparak haksız kazanç elde ettikleri yönünde bilgiler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Çok sayıda kameranın incelenmesi neticesinde şüphelilerin kart kopyalama düzeneği yerleştirdiği ATM cihazlarına geliş ve gidiş güzergahlarından eşkalleri belirlendi.

Muratpaşa ilçesinde ATM cihazlarının yoğun olduğu bölgede kopyalama cihazı yerleştirmeye çalışan A.L.E. ve onunla birlikte hareket ettiği öne sürülen M.A.E. gözaltına alındı.

Samsun'daki ATM'lere de kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri belirlenen şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda manyetik şeritli kart, dijital materyal ve kart kopyalama düzeneklerini yerleştirmede kullandıkları malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

