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Antalya’da baba oğlunu silahla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Antalya’da iki gün önce tartıştığı babasının aracına pompalı tüfekle ateş eden kişi, bu kez babası tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay saat 15.40 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerindeki bir hurdacıda meydana geldi.

Antalya’da baba oğlunu silahla yaraladı

Antalya’da iki gün önce tartıştığı babasının aracına pompalı tüfekle ateş eden kişi, bu kez babası tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.40 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerindeki bir hurdacıda meydana geldi. İki gün önce akşam saatlerinde Arif S,(27) hurdacılık yapan babası Erdoğan S,(69) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif S, tüfekle babasına ait 07 FKM 55 plakalı hafif ticari otomobile 3 el ateş etti. Olay yerinden kaçan Arif S, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alındı. Babasının şikayetçi olmaması üzerine Arif S, serbest bırakıldı. Baba oğul arasındaki tartışmanın bugün yeniden başlaması üzerine baba Erdoğan S, oğlu Arif S’nin ayağına tabancayla ateş etti. Arif S, kanlar içinde yerde kalırken, baba Erdoğan S, olay yerinden kaçtı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya’da baba oğlunu silahla yaraladı

Antalya’da baba oğlunu silahla yaraladı

Antalya’da baba oğlunu silahla yaraladı

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