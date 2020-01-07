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  4. Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, haklarında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kasten yaralama suçundan aranan M.E.M, A.E.Ş. ve M.E.Ş, borçlunun ödeme şartını ihlalden S.D, parada sahtecilikten P.S, ateşli silah bulundurmadan S.Ü, hakaretten D.G, basit yaralamadan Ç.Y. ve dolandırıcılıktan B.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan P.S, S.Ü. ve D.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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