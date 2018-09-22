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Antalya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Gayrimenkul paylaşımı nedeniyle bir süredir tehdit aldığı öğrenilen kişi, otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişi otomobilinde silahla öldürüldü.

Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde ağaca çarpan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, araçtaki kişinin göğsünden silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin, 48 yaşındaki Ömer Atçı'ya ait olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit edilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Atçı'nın, gayrimenkul paylaşımı nedeniyle bir süredir tehdit aldığı öne sürüldü.

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Antalya cinayet Kepez

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