HABER

Antalya'da "Çocuk Dostu Turizm" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

Taksi şoförleri ve turizmciler, seyahat ve turizmde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocukla etkin ve doğru iletişim yöntemleri konusunda eğitim aldı

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) Çocuk Dostu Turizm Girişimi tarafından, Antalya'daki taksi şoförleri ile konaklama sektörü, seyahat acentesi ve konsolosluk çalışanları, "Çocuk Dostu Turizm" konusunda bilgilendirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda, taksi şoförlerine "seyahat ve turizmde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocuklarla etkin ve doğru iletişim yöntemleri" konusunda uzmanlarca bilgi verildi.

Turizm sektöründe çalışanlar ise "sektörde çocuk sağlığı, güvenliği, turizm sektöründe çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde konaklama sektörünün rolü ve çocuklarla iletişim" konularında eğitim aldı.

Program hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çocuk Hakları Program Koordinatörü Işık Erdemli, UÇM'nin, aile ve çocuk sağlığı, kadın hakları ile çocuk sağlığı alanlarında çalıştığını söyledi.

UÇM'nin çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konusunda da çalıştığını kaydeden Erdemli, çocukla temas halinde olan ve çocukla birlikte çalışan profesyonel yetişkinlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve onları zarardan koruyabilmek için bu kişilerin becerilerinin artırılmasını sağlamak amacıyla ilk iş birliğini turizm sektörüyle başlattıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında 100'ün üzerinde otel ve 250'nin üzerinde turizm çalışanına ulaştıklarını belirten Erdemli, daha fazla turizm sektörü çalışanına ulaşmayı, daha derinlikli eğitim ve iş birliğine gitmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Katılımcılara eğitim veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol da eğitimlere çocuk hakları ile başladıklarını, çünkü onların haklarının zaman zaman fark edilmediğini belirtti.

Seminer sonunda katılımcılara UÇM tarafından sertifika verildi.

PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili olduMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu
Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıDiyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Belek Çocuk Dostu Turizm Serik Uluslararası Çocuk Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.