Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) Çocuk Dostu Turizm Girişimi tarafından, Antalya'daki taksi şoförleri ile konaklama sektörü, seyahat acentesi ve konsolosluk çalışanları, "Çocuk Dostu Turizm" konusunda bilgilendirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda, taksi şoförlerine "seyahat ve turizmde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocuklarla etkin ve doğru iletişim yöntemleri" konusunda uzmanlarca bilgi verildi.

Turizm sektöründe çalışanlar ise "sektörde çocuk sağlığı, güvenliği, turizm sektöründe çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde konaklama sektörünün rolü ve çocuklarla iletişim" konularında eğitim aldı.

Program hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çocuk Hakları Program Koordinatörü Işık Erdemli, UÇM'nin, aile ve çocuk sağlığı, kadın hakları ile çocuk sağlığı alanlarında çalıştığını söyledi.

UÇM'nin çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konusunda da çalıştığını kaydeden Erdemli, çocukla temas halinde olan ve çocukla birlikte çalışan profesyonel yetişkinlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve onları zarardan koruyabilmek için bu kişilerin becerilerinin artırılmasını sağlamak amacıyla ilk iş birliğini turizm sektörüyle başlattıklarını dile getirdi.