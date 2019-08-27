HABER

Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize gire Rus turist boğuldu.

Konaklı Mahallesi plajında denize giren Rusya Federasyonu vatandaşı Larisa Rychkova (69), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Rychkova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rus kadının cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Bakan Yardımcısı Metin: “Tarımda gelişmemiz için akıncı ruhlu çiftçilere ihtiyacımız var”Bakan Yardımcısı Metin: “Tarımda gelişmemiz için akıncı ruhlu çiftçilere ihtiyacımız var”
Vali Karaloğlu: Atıklar için oteller ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğizVali Karaloğlu: Atıklar için oteller ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma deniz kadın Rus Tatil turist

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.