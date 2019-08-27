Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize gire Rus turist boğuldu.

Konaklı Mahallesi plajında denize giren Rusya Federasyonu vatandaşı Larisa Rychkova (69), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Rychkova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rus kadının cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

