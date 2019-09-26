HABER

Antalya'da dumansız araç uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yapılan 'dumansız araç' uygulamasında, direksiyon başında sigara içtiği belirlenen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi.

Antalya'da dumansız araç uygulaması

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yapılan 'dumansız araç' uygulamasında, direksiyon başında sigara içtiği belirlenen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 'Tütün Ürünlerinin Yasaklanması' kapsamında, seyir halindeki araçlarda sigara içenlere yönelik 'dumansız araç' ve 'asayiş' uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 1059 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 2 kişinin yakalandığı uygulamada, üzerinde kimlik bulunmayan yabancı uyruklu bir kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
'Dumansız araç' uygulamasında ise 1062 araç kontrol edildi. Seyir halinde sigara içtiği tespit edilen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada, eksikleri tespit edilen sürücülere de 38 bin 495 TL'lik cezai işlem uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da dumansız araç uygulamasıAntalya'da dumansız araç uygulamasıAntalya'da dumansız araç uygulaması

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildiÜsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildi
Deprem Kırklareli’nde de hissedildiDeprem Kırklareli’nde de hissedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Deprem sonrası İstanbul ve 2 ilde okullar tatil edildi! Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.