Antalya'da dumansız araç uygulaması

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yapılan 'dumansız araç' uygulamasında, direksiyon başında sigara içtiği belirlenen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 'Tütün Ürünlerinin Yasaklanması' kapsamında, seyir halindeki araçlarda sigara içenlere yönelik 'dumansız araç' ve 'asayiş' uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 1059 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 2 kişinin yakalandığı uygulamada, üzerinde kimlik bulunmayan yabancı uyruklu bir kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'Dumansız araç' uygulamasında ise 1062 araç kontrol edildi. Seyir halinde sigara içtiği tespit edilen 69 sürücüye toplam 10 bin 557 TL ceza kesildi. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada, eksikleri tespit edilen sürücülere de 38 bin 495 TL'lik cezai işlem uygulandı.

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