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Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Antalya’da düşen eğitim uçağında bulunan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır yaralandı.Manavgat ilçesi Kum mevkinde uçak kazası meydana geldi.

Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da düşen eğitim uçağında bulunan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır yaralandı.
Manavgat ilçesi Kum mevkinde uçak kazası meydana geldi. Manavgat Atatürk Stadının arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40’ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve ağır yaralanan Devrim Gün ve Ataberk Gökmen isimli iki genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. İki gencin İstanbul’da Bilgi Üniversitesi öğrencileri olduğu öğrenildi.
Meydana gelen kaza ile ilgili olay yerinde jandarma ekipleri tarafından bariyer çekilerek, soruşturma başlatıldı.
Aynı olay geçen yıl da meydana geldi. 30 Ekim 2018 tarihinde Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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