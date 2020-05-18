HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı

Antalya'da evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 23:59 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Antalya'da evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kestel Mahallesi'ndeki evde skunk yetiştirdiği gerekçesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan O.K'nin (35) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine jandarma ekiplerince yeniden yakalan şüpheli, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün önce bir eve düzenlenen operasyonda, 19 kök skunk, hassas terazi, ışık, havalandırma, damlama ve çadır sistemi ele geçirilmiş, bir kişi yakalanmıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
Polis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyonPolis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyon
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Bulaşma hızını azaltıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Bulaşma hızını azaltıyor

Yer: Kuşadası! Halk plajlara akın etti

Yer: Kuşadası! Halk plajlara akın etti

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 140'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 140'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
17 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Sağlık Bakanı Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı

Polis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyon

Polis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyon

Ölümün böylesi! Kesilen ağaç başına çarptı

Ölümün böylesi! Kesilen ağaç başına çarptı

Güvenlik görevlileri 'tilki' ile birlikte iftar yaptı

Güvenlik görevlileri 'tilki' ile birlikte iftar yaptı

Kahramanmaraş'ta hastanede yangın paniği

Hastanede yangın paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.