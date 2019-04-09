HABER

Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı

Antalya'da manzara izlediği falezlerden düşen kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu'ndan manzarayı izleyen Emin Yalçın Aslan (31), dengesini kaybedince 15 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kayalıklara güçlükle ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, boyunluk taktıkları Aslan'ı bulunduğu yerden sedyeyle aldı.

Merdivenlerden ambulansa kadar sedyeyle taşınan Aslan, hastaneye götürülürken sürekli "Ölüyorum. Yardım edin." dedi.

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
Baba- oğul mazbatalarını aldıBaba- oğul mazbatalarını aldı
Başkan Yavaş, 100’ün üzerindeki projeyi Başkentlilerle buluşturacakBaşkan Yavaş, 100’ün üzerindeki projeyi Başkentlilerle buluşturacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya düşme falez Muratpaşa

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.