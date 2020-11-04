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Antalya’da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmada yakalanan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler terörle mücadele amirliklerince 26 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmada yakalanan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler terörle mücadele amirliklerince 26 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatları ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise tutuklandı.
Aynı zamanda yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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