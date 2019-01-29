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Antalya'da fırtına (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:43 | Son Güncelleme

KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİ Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü.

Antalya'da fırtına (2)

KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİ
Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı.
Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindeki vatandaşlar da yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.
KARAYOLUNA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ
Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı yaşanan olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Levent YENİGÜN- Adem DURMAZ/KEMER, KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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