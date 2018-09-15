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Antalya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince ilçede fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını işledikleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya kent merkezi ve Finike'de 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü kadın 6 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Finike fuhuş tutuklama

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