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Antalya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

İş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 10 zanlıdan 9'u tutuklandı

Antalya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Kemer ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ülkelerden iş bulma vaadiyle ülkeye getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen gruba yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Kemer, Serik ilçesi ve İstanbul'da 24 ev, 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 22 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya fuhuş Kemer operasyon tutuklama

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