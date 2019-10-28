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Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:51 | Son Güncelleme

Zorla ormanlık alana götürdükleri genç kızı darbettikleri görüntülerin basında yer almasının ardından yakalanan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da 18 yaşındaki genç kızı, ormanlık alanda darbedip parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük sanık S.D.K, tutuksuz sanıklar M.S ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Y, S.D'nin darbedilme görüntülerini bir arkadaşının kendisine gönderdiğini ileri sürdü.

Görüntüleri kendisinin medyaya servis etmediğini belirten H.Y, "Görüntüleri bir arkadaşım bana attı ben de izlemeye başladım. O sırada yanımda İ.K. isimli arkadaşım vardı. Bana gelen görüntüyü ona da izlettim ve o da görüntüleri bir haber kanalına gönderdi. Benim olayla ilgili başkada bir bilgim yok." dedi.

Tanık İ.K. ise sanıkların hiçbirini tanımadığını, olaydan arkadaşı H.Y'nin telefonuna gelen görüntüleri izleyerek haberdar olduğunu ve haber olabileceğini düşünerek bir haber kanalına gönderdiğini anlattı.

Sanıklardan Mehmet Can Yörük de S.D'ye yönelik silah gösterme ve boğazını sıkma gibi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Olay günü amacının darbedilen S.D'ye yardım etmek olduğunu savunan Yörük, "S.D'ye yardım etmek için arabama aldım ama o bağırmaya çağırmaya başladı. Arabadan atlayacağını söyleyince kendisine zarar vermemesi için onu indirdim. Daha sonra babamın yanına gittim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanının "Mağdura yardım etmek istediysen neden buradasın" sorusuna ise Yörük, "İyilik yaptığım için buradayım" şeklinde cevap verdi.

Sanıklardan Amina Sufiyeva ise "S.D'ye vurduğum ve tehdit ettiğim için çok pişmanım, yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Bir anlık öfkeyle oldu her şey." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, zorla ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin basında yer alması üzerine, Amina Sufiyeva (18), Yasin Kamay (22) ve Mehmet Can Yörük (20) gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Tutuklu sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

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