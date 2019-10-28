Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davası

Antalya'da 18 yaşındaki genç kızı, ormanlık alanda darbedip parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük sanık S.D.K, tutuksuz sanıklar M.S ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Y, S.D'nin darbedilme görüntülerini bir arkadaşının kendisine gönderdiğini ileri sürdü.

Görüntüleri kendisinin medyaya servis etmediğini belirten H.Y, "Görüntüleri bir arkadaşım bana attı ben de izlemeye başladım. O sırada yanımda İ.K. isimli arkadaşım vardı. Bana gelen görüntüyü ona da izlettim ve o da görüntüleri bir haber kanalına gönderdi. Benim olayla ilgili başkada bir bilgim yok." dedi.

Tanık İ.K. ise sanıkların hiçbirini tanımadığını, olaydan arkadaşı H.Y'nin telefonuna gelen görüntüleri izleyerek haberdar olduğunu ve haber olabileceğini düşünerek bir haber kanalına gönderdiğini anlattı.

Sanıklardan Mehmet Can Yörük de S.D'ye yönelik silah gösterme ve boğazını sıkma gibi bir eylemde bulunmadığını söyledi.