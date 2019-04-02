Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurt aranıyor

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki kafesinden kaçan kurdun en son ormanlık alana girerken görüldüğü belirtildi.

Kurdu arama çalışmaları devam ederken görevlilerin, çevrede oturanları dikkatli olmaları konusunda uyardıkları kaydedildi.

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, dün kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alınmıştı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, hayvanat bahçesinin çitlerini de aşarak çevredeki ormanlık alana kaçmış, hayvanat bahçesi veterinerleri ve polis ekipleri kaçan kurdu bulmak için çevrede arama çalışması başlatmıştı.

