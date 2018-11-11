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Antalya'da hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde hortumun sahil kenarındaki karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı - Hortum, sahil kenarındaki kafeteryalarda hasara neden oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili hortum nedeniyle bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında deniz üzerinde oluşan iki hortumdan biri Selinus Sahili'ne ulaştı.

Hortum, park halinde bulunan 07 AAL 888 plakalı karavanı yolun karşısına savurdu. Karavanın çarptığı Onur Kuş (31) yaralandı.

Kuş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hortum, sahildeki kafeteryalarda da hasara yol açtı.

Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, güneşli bir günün ardından deniz üzerinde aniden iki hortumun oluştuğunu söyledi.

Çelik, hortum nedeniyle yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Hortumun ardından ilçede etkili sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Gazipaşa hortum karavan

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